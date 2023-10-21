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В Германии обрушились цены производителей на электроэнергию

Цены производителей в Германии в сентябре 2023 года упали на рекордные 14,7%

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Global Look Press

Цены производителей в Германии в сентябре упали на 14,7% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis).

Отмечается, что это самое сильное падение показателя за всю историю наблюдений с 1949 года. В августе цены производителей сократились на 12,6%, опрошенные Trading Economics ожидали ускорения падения в сентябре до 14,2%.

По данным Destatis, в прошлом месяце цены на электроэнергию по всем группам потребителей упали на 46,2% по сравнению с сентябрем 2022 года. Стоимость промежуточных товаров опустилась на 4,2%, в том числе металлов — на 11,2%, удобрений и азота — на 42,9%, а древесины — на 20,8%.

Кроме того, на 5,3% выросли цены на товары недлительного пользования, а рост цен на продовольствие составил 5,5%.

До этого представитель партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что ФРГ необходимо использовать уцелевшую после взрыва ветку «Северного потока — 2» для поставок российского газа, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей.

Британская The Economist ранее называла Германию «самым слабым звеном» ЕС. Причины падения — рост цен на энергоносители и высокая инфляция. В это же время международные организации прогнозируют ускорение роста российской экономики. ООН предрекает повышение ВВП в 2023 году на 2,2%, в 2024-м — на 2%. По данным МВФ, в 2023 году ожидается рост на 1,5%, в 2024-м — на 1,3%.

Ранее сообщалось, что Германия вернет в строй угольные станции из-за нехватки энергии.

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