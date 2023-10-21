В бундестаге признали потребность в российском газе

Представитель партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что ФРГ необходимо использовать уцелевшую после взрыва ветку «Северного потока — 2» для поставок российского газа, чтобы обеспечить конкурентоспособность отечественных производителей. Его слова передает ТАСС.

По мнению представителя бундестага, заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что страна смогла заменить поставки газа из России и может этим гордиться, несет разрушение как для компаний, так и для конечного потребителя. Котре отметил, что рост цен на газ в два раза ведет к деиндустриализации ФРГ.

«Чтобы обеспечить конкурентоспособность, Германии нужно согласиться на закупки газа по уцелевшей ветке Nord Stream [2]», — указал представитель «Альтернативы для Германии».

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна заменила половину импорта российского газа поставками из других государств.

В августе агентство Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES) прогнозировало, что Германия столкнется с дефицитом газа до начала 2027 года.

Ранее сообщалось, что Германия вернет в строй угольные станции из-за нехватки энергии.