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Под Красноярском построят логопарк площадью 600 тысяч «квадратов»

В Красноярском крае планируют построить логопарк стоимостью 30 млрд рублей

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Производственно-складской комплекс площадью около 600 тыс. квадратных метров планируют построить под Красноярском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации развития «Енисейской Сибири».

Проект логистического парка в окрестностях деревни Старцево Емельяновского района уже получил разрешение на строительство. В корпорации обратили внимание, что комплекс включили в КИП (крупный инвестиционный проект).

«Планируется возвести производственно-складской комплекс площадью порядка 600 тысяч квадратных метров», — уточнили в сообщении.

Объем инвестиций в проект ООО «Мега-Строй-М» составит 30 млрд рублей. Благодаря комплексу в регионе появятся 9,6 тыс. новых рабочих мест.

Программа строительства объекта рассчитана на семь лет. Около 100 тыс. «квадратов» первых складских площадей планируется построить в 2023-2025 годах. Объект полностью завершат в 2029 году.

Весной стало известно, что аренда складов индивидуального хранения вырастет из-за их перемещения в жилые районы.

Ранее стало известно, что объемы ввода новых логопарков в Московском регионе могут сократиться на 18%.

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