Греф назвал условия для появления стартапов-единорогов в России

Венчурная индустрия в целом сильно недоразвита, отметил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, выступая на сессии «Единороги на рынках будущего» Международного экспортного форума «Сделано в России».

Все, что связано с инновациями и новыми технологиями — это удел государства в согласовании с крупным бизнесом, считает глава Сбера. По его мнению, российское правительство за последние годы сделало очень много для создания благоприятных условий: развивался и малый бизнес, и венчурная индустрия, и высокотехнологичный бизнес.

«У нас, наверное, впервые, начали рассматривать высокотехнологичный бизнес и вообще индустриальное производство как приоритет развития», — подчеркнул Греф.

Он назвал проблемой, что сейчас в малом и среднем бизнесе преобладают торговля и услуги. По мнению главы Сбера, чтобы изменить эту ситуацию, нужны инфраструктура и изменение модели поведения людей. Без этого не приходится ждать появления в России стартапов-единорогов, стоимость которых превышает 1 млрд долларов.

«Работа по пробуждению предпринимательского духа должна начинаться со школы, — объяснил Греф. — Мы должны в школах вводить предмет «предпринимательство», значительно расширить предмет «технологии». Затем, конечно, вузы и дальше создание всей инфраструктуры по поддержке предпринимателей».

Он считает, что она должна включать весь цикл поддержки предпринимателей с точки зрения поиска инвестиций. Это посевные фонды, которые поддерживают стартапы в самом начале, на уровне идеи, венчурные фонды, которые инвестируют в более продвинутые стадии, акселераторы, технопарки, поддержку выхода на IPO.

«Здесь у нас есть еще явные разрывы, которые нужно закрывать», — отметил глава Сбера. 2022 год был сложным для венчурной индустрии во всем мире, падение инвестиций в венчурные проекты составило примерно 30%, рассказал Греф. Если в 2021 году объем инвестиций составил около 750 млрд долларов, то в прошлом году — около 500 млрд долларов. А количество сделок упало более чем в 2 раза. Но в этом году видно, что начинается достаточно быстрое восстановление рынка, как в мире в целом, так и в России, отметил Греф.