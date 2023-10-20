На бизнес-форуме в Пекине представили решения по цифровизации производственных процессов

В рамках стартовавшего в Пекине российско-китайского энергетического бизнес-форума Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) представила российским коллегам собственные разработки в области производства оборудования, а также продукты и решения по цифровизации производственных процессов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роснефть», которая выступает соорганизатором форума.

В штаб-квартире инженерно-технологического НИИ корпорации CNPC участникам мероприятия продемонстрировали линии по производству инструментов, приборов и различного оборудования.

Кроме того, компания цифровых технологий «Куньлунь» при CNPC представила гостям последние достижения в областях интеллектуализации нефтегазовых месторождений, цифровизации процессов по всей производственной цепочке и промышленной безопасности.

Для гостей форума организовали техническую экскурсию на опытно-промышленную площадку НИИ низкоуглеродного развития корпорации CHN Energy. Участников ознакомили с разработками чистых технологий по переработке угля, а также по улавливанию, использованию и хранению углерода (CCUS). Китайские ученые продемонстрировали экспериментальные и опытно-промышленные установки по производству топлив и новых материалов.

Также в «Роснефти» сообщили о прошедших в ходе бизнес-форума круглых столах. В частности, дискуссия, организованная народным университетом Китая, затронула проблемы энергетической безопасности и энергоперехода.

В рамках дискуссии, организованной корпорацией CNNC, эксперты обсудили вопросы развития цифровой ядерной энергетики на примере использования IT-продуктов при реализации совместных российско-китайских проектов.

Во время круглого стола «Безопасные и эффективные технологии и интеллектуальные комплексы оборудования для добычи угля» представители Китайской инженерно-технологической корпорации угольной промышленности (CCTEG) обсудили российско-китайское сотрудничество в развитии угольной отрасли, а также новые технологии чистого использования угля, его добычи и переработки.

В мероприятиях форума в этом году принимают участие около 500 экспертов: политические деятели, представители крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики и аналитики.