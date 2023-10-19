«Газпром нефть» рассказала о разведанных запасах нефти в РФ

Обеспеченность добычи нефти у «Газпром нефти» подготовленными запасами достигла 19 лет. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал директор компании по геологоразведке Юрий Масалкин.

По его словам, в 2022 году «Газпром нефть» восполнила добычу новыми запасами на 119%. Было открыто 20 новых залежей, получены лицензии на 16 участков в Красноярском крае, ЯНАО и Енисейском заливе. Это позволило продолжить освоение перспективных участков на Ямале и в Восточной Сибири.

Масалкин отметил, что компания наращивает разработку месторождений в Восточной Сибири. В частности, ведутся работы на двух крупных участках на границе Якутии и Иркутской области.

В начале июня в России выяснили, что для поддержания текущего уровня добычи в 2024-2030 годах российским нефтяникам придется ежегодно наращивать инвестиции на ₽62 млрд. В прошлом году инвестиции в добычу выросли на 17,7% до ₽1,8 трлн.

Ранее Сечин назвал прямые инвестиции в энергетику новой ступенью сотрудничества России и КНР.