Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром нефть» рассказала о разведанных запасах нефти в РФ

«Газпром нефти» хватит запасов на поддержание добычи в течение 19 лет

close
100%
Dmitry Lovetsky/AP

Обеспеченность добычи нефти у «Газпром нефти» подготовленными запасами достигла 19 лет. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал директор компании по геологоразведке Юрий Масалкин.

По его словам, в 2022 году «Газпром нефть» восполнила добычу новыми запасами на 119%. Было открыто 20 новых залежей, получены лицензии на 16 участков в Красноярском крае, ЯНАО и Енисейском заливе. Это позволило продолжить освоение перспективных участков на Ямале и в Восточной Сибири.

Масалкин отметил, что компания наращивает разработку месторождений в Восточной Сибири. В частности, ведутся работы на двух крупных участках на границе Якутии и Иркутской области.

В начале июня в России выяснили, что для поддержания текущего уровня добычи в 2024-2030 годах российским нефтяникам придется ежегодно наращивать инвестиции на ₽62 млрд. В прошлом году инвестиции в добычу выросли на 17,7% до ₽1,8 трлн.

Ранее Сечин назвал прямые инвестиции в энергетику новой ступенью сотрудничества России и КНР.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий