Финская Nokia на фоне сокращения прибыли задумалась о массовых увольнениях

Финский производитель электроники Nokia на фоне сокращения чистой прибыли в третьем квартале 2023 года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года анонсировал масштабное сокращение персонала. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Как сообщили в Nokia, чистая прибыль компании в июле-сентябре составила €133 млн против €428 млн годом ранее. Выручка снизилась на 20% — до €4,982 млрд с €6,241 млрд. Аналитики давали гораздо более высокий консенсус прогноз — €395 млн чистой прибыли и €5,66 млрд выручки.

Падение выручки отмечено во всех подразделениях Nokia, занимающихся производством телеком-оборудования. Операционная рентабельность снизилась на 200 базисных пунктов. Несмотря на это, в компании подтвердили прежний прогноз выручки на 2023 год. Однако Nokia также объявила о планах сократить персонал на 14 тысяч человек в рамках программы по снижению издержек. В настоящее время в компании работает 86 тысяч сотрудников.

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