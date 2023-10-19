Новое приложение «Тинькофф-банка» появилось в App Store

Новое приложение российского «Тинькофф-банка» появилось в официальном магазине приложений Apple для iOS. Об этом сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

В описании к приложению сказано, что оно предназначено для хранения документов DocStorage. Однако после скачивания пользователи получают доступ к традиционному сервису «Тинькоффа».

В марте текущего года приложения банка «Тинькофф», «Тинькофф мобайл» и «Тинькофф инвестиции» были удалены из Apple Store. В конце февраля санкции против банка ввел Евросоюз, в июле кредитная организация попала под блокирующие санкции США и Канады. В банке заявляли, что готовы к любому сценарию развития событий и работа с клиентами идет в штатном режиме.

В августе приложение «Тинькофф Банк» исчезло и из приложения Google Play. В организации заверили, что скачанное приложение продолжит работать, главное — не удалять его.

Ранее эксперт оценил влияние санкций США на будущее банка «Тинькофф».