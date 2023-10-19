Сечин назвал прямые инвестиции в энергетику новой ступенью сотрудничества России и КНР

Прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики могут стать новой вехой сотрудничества России и Китая, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Считаю, что новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности», — заявил Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Он также отметил важность безопасности поставок российской нефти в КНР в контексте событий, происходящих на Ближнем Востоке.

«Нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов», — рассказал глава «Роснефти».

Говоря об энергобезопасности в долгосрочном горизонте, Сечин отметил, что Россия является одной из немногих стран, приоритетом для которой являются инвестиции в новые энергетические проекты. В этом контексте он рассказал о проекте «Восток Ойл».

«В условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 млрд тонн нефти является чуть ли не крупнейшим проектом в мире, способным оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов в целом», — отметил Сечин.

Напомним, в Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.