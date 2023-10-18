ЦБ заметил дисбалансы на российском рынке жилья

Центробанк зафиксировал дисбаланс на российском рынке недвижимости по стоимости жилья на первичном и вторичном рынках. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева на Международном жилищном конгрессе, ее слова передает «Российская газета».

Депутат рассказала, что финрегулятор не замечает рисков надувания ипотечного пузыря, но отмечает дисбаланс в стоимости первичной и вторичной жилплощади, а также на качестве заемщиков. Кредиты все чаще выдают людям, которым сложно их обслуживать из-за финансового положения, уточнила она.

Еще одним дисбалансом Разворотнева назвала маркетинговые проекты застройщиков, особенно с околонулевой ипотекой, так как в таких кредитах проценты закладываются в стоимость жилья, но продать потом квартиру за те же деньги невозможно.

Согласно данным ЦИАН, квартиры в новостройках в среднем на 18% дороже, чем во вторичках.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что в России может начаться кризис недвижимости.

Ранее в России спрогнозировали продление льготной ипотеки.