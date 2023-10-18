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Российские бизнесмены обратились к правительству из-за невыплат Белоруссии по бондам

РБК: инвесторы попросили власти России ограничить госкредиты для Белоруссии

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Shutterstock

Частные инвесторы призвали российское правительство ввести ограничения на объемы государственного кредитования Белоруссии, а также прекратить предоставлять займы из-за невыплат Минска по бондам, обращение направлено заместителю министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача. Об этом сообщает РБК.

Известно, что инициатором обращения стал Александр Марченков, уже судившийся с белорусским Минфином по поводу выплат по евробондам.

Призыв ограничить государственное кредитование поддержали не менее 200 физических лиц и 30компаний.

При этом адресатами обращения стали Минфины РФ и Белоруссии, а также Центральный банк.

Российские инвесторы хотят добиваться справедливости по этому вопросу в Лондонском международном арбитраже (LCIA).

В обращении на имя Вольвача содержится призыв «ввести меры для скорейшего исполнения Минском всех обязательств перед всеми российскими инвесторами». Выплаты по еврооблигациям не осуществляются с лета 2022 года, указал автор письма.

До этого Центробанк разъяснил указ о выплатах по евробондам РФ. Для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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