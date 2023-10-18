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Доллар в начале торгов на бирже снижался до 97,69 рубля

Доллар в начале торгов снижался до 97,69 рубля, юань рос до 13,34 рубля

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Ohde/face to face/Global Look Press

Курс рубля в начале торгов 18 октября слабо растет против доллара, снижается к китайскому юаню. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс американской валюты расчетами «завтра» по состоянию на 7:04 мск снижался на 1 копейку, до 97,69 рубля, юаня — поднимался на 2 копейки, до 13,34 рубля.

В самом начале торгов доллар США максимально опускался до 97,55 рубля.

Накануне официальный курс юаня на 18 октября составил 13,29 рубля, доллар увеличился до 97,4 рубля.

11 октября министр экономического развития РФ Максим Решетников в Государственной думе заявил, что доля американского доллара в международных расчетах России с прошлого года упала втрое. По его словам, за рассматриваемый период «в два раза выросла значимость рубля». Также вдвое за это время увеличилась доля дружественных стран в российском экспорте.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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