Аналитики ЦБ допускают инфляцию выше семи процентов в России

По данным прогнозов департамента исследований и прогнозирования Банка России стало известно, что рост цен в России в последние недели идет по высокой траектории 2021 года, если это продолжится, то инфляция в стране по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 6-7%. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЦБ подчеркивается, что в сентябре рост потребительских цен ускорился до 14,6% месяц к месяцу.

«Годовая инфляция выросла до 6 с 5,2% месяцем ранее. На 9 октября оценка годовой инфляции повысилась до 6,3%. В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года», — говорится в документе аналитиков ЦБ.

Там подчеркнули, что если до конца 2023 года ежемесячный рост цен будет идти близко к траектории 2021 года, то инфляция может превысить текущий прогноз Банка России.

До это министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство может вернуться к теме изменения ставок по базовым налогам и НДФЛ.

Ранее Силуанов заявлял, что российский бюджет остается социально ориентированным. Министр пояснил, что более 30% бюджета идет на социальную сферу.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.