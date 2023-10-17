В ЦБ подсчитали, какая доля экспорта РФ в Европу оплачивается в рублях

Более половины экспорта России в Европу оплачивалось в рублях в августе 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Исторический рекорд использования рубля для оплаты российского экспорта был зафиксирован в июня — 53,2%, а в августе этот показатель был схожим — 53,1%. На недружественные валюты в августе этого года пришлось всего 34,1% оплаты, а на остальные — 12,8%.

Наибольший процент использования рубля в расчетах с Россией продемонстрировали страны Карибского бассейна, где российской национальной валютой за экспорт рассчитывались в 83,8% случаев.

Страны Африки и Азии, с другой стороны, чаще всего расплачивались с Россией валютой дружественных стран, при этом доля рубля в оплате экспорта в эти регионы также была заметной — 11,5% и 36% соответственно.

В Северной Америке и Океании продолжают доминировать валюты недружественных стран в качестве оплаты за российский экспорт.

Ранее на Западе сообщили о задержке поставок российской нефти в Индию.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.