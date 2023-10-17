Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший американский дипломат рассказал, как санкции против РФ ослабили США

Экс-дипломат Фримэн заявил, что санкции против РФ привели к отказу от доллара

close
100%
Shutterstock

Антироссийские санкции ослабили США, а не Россию. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Фримэн считает, что идея о том, что санкции могут «поставить великую державу на колени» — ошибочна, так как не позволяют достичь запланированных целей.

Многие страны, по его мнению, в настоящее время нацелены на дедолларизацию.

«Отказ от доллара как средства торговых расчетов и замену его прямым обменом в местных валютах, или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте, если БРИКС все-таки дойдет до ее создания», — сказал он.

По его словам, все это приводит к ослаблению и изоляции США.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что желание США и Южной Кореи санкциями заставить КНДР отказаться от ядерного оружия ведет к гонке вооружений в регионе.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий