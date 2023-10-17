Бывший американский дипломат рассказал, как санкции против РФ ослабили США

Антироссийские санкции ослабили США, а не Россию. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Фримэн считает, что идея о том, что санкции могут «поставить великую державу на колени» — ошибочна, так как не позволяют достичь запланированных целей.

Многие страны, по его мнению, в настоящее время нацелены на дедолларизацию.

«Отказ от доллара как средства торговых расчетов и замену его прямым обменом в местных валютах, или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте, если БРИКС все-таки дойдет до ее создания», — сказал он.

По его словам, все это приводит к ослаблению и изоляции США.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что желание США и Южной Кореи санкциями заставить КНДР отказаться от ядерного оружия ведет к гонке вооружений в регионе.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.