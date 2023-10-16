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Названы сроки индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам

Счетная палата: пенсии неработающим россиянам повысят дважды в 2025 и 2026 году

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РИА Новости

Пенсии неработающих пожилых россиян в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект ФЗ РФ о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

«В проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года на 7,5 %», — уточнили в ведомстве.

Следующее повышение произойдет в феврале и апреле 2025 года, затем — дважды в 2026 году. Таким образом, страховые пенсии неработающих пенсионеров к 2026 году могут вырасти до 25 590 рублей.

13 октября в Госдуме нашлись противники надбавок к пенсиям. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что инициатива «не относится к концепции пенсионной системы».

Накануне парламентарии предложили увеличить пенсии неработающим россиянам.

Ранее стало известно, как можно увеличить свою пенсию.

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