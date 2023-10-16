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Минфин предложил повысить минимальную цену на водку до 299 рублей

Минфин предложил с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку

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Shutterstock

Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку до 299 рублей, сообщается на портале нормативных актов.

Министерство предложило повысить цены на бренди и коньяк до 403 и 556 рублей за пол-литра соответственно.

Минфин также предлагает включить ром в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, и установить минимальную цену на напиток в размере 403 рублей.

Ранее глава Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин заявил, что россияне начнут чаще покупать слабоалкогольные напитки, если цены на водку вырастут до 301 рубля. Такие напитки зачастую производятся нелегально и могут причинить вред здоровью.

Любые круглые цифры на ценниках являются для потребителей «психологическим барьером», как раз таким барьером станет перешагивание отметки в 300 рублей, считает Шапкин. Это будет «мотивировать» россиян искать альтернативные источники алкоголя.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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