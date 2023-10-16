В ЦБ заявили, что наличные деньги останутся в России надолго

Переход к полностью http://www.gazeta.ru/business/news/2023/09/30/21397309.shtmlбезналичным расчетам в России не произойдет в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя ЦБ Сергея Белова.

По его словам, есть мировой опыт, когда страны объявляли об отказе от наличных денег, но затем тренд разворачивался в обратную сторону. Белов подчеркнул, что наличные останутся в обороте еще долго. Вместе с тем доля безналичных платежей в рознице России уже превысила 81%.

Сегодня ЦБ представил обновленные банкноты достоинством 1 и 5 тыс. рублей. На купюре в 1 тыс. рублей изображен Нижний Новгород и Приволжский федеральный округ. На пятитысячной — Екатеринбург и Уральский федеральный округ. В ЦБ отметили, что модернизированные банкноты будут вводиться в обращение постепенно и ходить наравне со старыми купюрами образца 1997 года.

В то же время Центральный Банк продолжает проводить тесты цифрового рубля. По планам ЦБ запуск цифрового рубля в качестве дополнительного инструмента расчетов для граждан возможен уже в 2025 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как можно платить цифровыми рублями.