Скидки на российскую нефть для Индии выросли почти вдвое

Скидки на российскую нефть для Индии почти удвоились после сокращения ее закупок государственными НПЗ страны с целью давления на поставщиков. Об этом сообщает местная газета The Times of India.

По данным источников, скидки выросли до $8-10 за баррель с начала года. Это подстегнуло импорт, и доля российской нефти в общем импорте Индии в сентябре достигла 38% против 33% в августе.

Государственные НПЗ, на которые приходится две трети закупок, в сентябре нарастили импорт из России на 25% после снижения на 30% в августе. При этом они покупают российскую нефть в основном у нероссийских трейдеров, чтобы получить бóльшие скидки и избежать проблем с оплатой.

Расчеты ведутся в долларах и дирхамах ОАЭ по выбору поставщиков. Использование юаня прекратилось после выражения правительством недовольства. Несмотря на цену выше $60, индийские НПЗ могут осуществлять платежи, считают источники.

В конце августа в Индии заявили, что страна не зависит от поставок нефти из России.

Ранее Spiegel раскрыл схему импорта российской нефти в Германию.