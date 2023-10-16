В РФ обвалились продажи легальных игр

Продажи легальных видеоигр в России за первое полугодие 2023 года упали в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне значительного роста цен и активизации серого импорта. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, ссылающегося на исследование Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр, продажи легальных игр на физических носителях в январе-июне 2023 года составили 133,9 тыс. штук против 547,1 тыс. годом ранее.

При этом отмечается, что средняя цена одной игры за год выросла сразу на 75% — с 3,7 тыс. до 6,4 тыс. рублей за единицу. Такое стремительное удорожание наблюдается впервые. По словам эксперта Дениса Кускова, снижение продаж легальной продукции напрямую связано с подорожанием. Пользователи не готовы переплачивать, когда на «сером» рынке цены гораздо ниже, констатировал он.

В свою очередь, глава отраслевой ассоциации Яша Хаддажи указал на резкий рост «черных» продавцов на маркетплейсах, торгующих по более доступным ценам. Эксперты едины во мнении, что на ситуацию повлияли также колебания валютного курса, поскольку большинство игр импортируется из США и Европы.

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