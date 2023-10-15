Стало известно, когда продажа части дома признается ничтожной

Депутат Государственной думы Никита Чаплин назвал, в каких случаях сделка по продаже части дома признается ничтожной. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что в российском частном секторе в регионах часто встречаются дома на двух хозяев с разными входами. По его словам, при продаже такого дома возникают сложности, так немного банков выдают ипотеку на покупку такого дома на нескольких хозяев. Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп доли.

Чаплин особо подчеркнул, что при покупке половины дома приобретатели недвижимости должны запрашивать у владельцев документ об отказе со стороны соседа, иначе сделка будет считаться незаконной.

При этом подарить часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и уведомления соседей. При этом, если в реальности суд это признает покупкой, то такая сделка становится ничтожной.

До этого российскому рынку недвижимости предсказывают мрачное будущее. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», подтвердили, что существуют признаки перегрева на рынке жилья и ипотеки. Но, по их мнению, ситуация в дальнейшем должна стабилизироваться.

Ранее Финляндия захотела полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян.