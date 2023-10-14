Азербайджан готов принять участие в реализации газового хаба в Турции

Азербайджан выразил готовность принять участие в реализации проекта «газового хаба» в Турции. Об этом в интервью турецкому госагентству Anadolu сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«К этому проекту проявляется большой интерес как со стороны Турции, так и России. Есть и другие страны, которые интересуются им. Например, Азербайджан <...>», — сказал он.

Впервые о газовом хабе в Турции заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после разрушений на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» на дне Балтийского моря – президент РФ Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря, создав в Турции газовый хаб. Такой хаб, по задумке российского лидера, мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, и для определения цен на топливо.

Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре сообщил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. 11 октября российский лидер заявил, что проект газового хаба на территории Турции предполагает создание электронной площадки торговли топливом в Европе. Глава государства уточнил, что в реализации проекта заинтересованы, в первую очередь, Москва, Анкара и все европейские государства, которые хотят покупать российские энергоресурсы. Также президент признался, что не может объяснить отказ Европы от импорта российского газа. По словам главы государства, действия стран еврозоны нельзя объяснить при помощи здравого смысла.

Ранее стало известно о планах РФ и Турции активизировать работу по созданию газового хаба.