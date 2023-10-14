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Финляндия захотела полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян

Финляндия захотела запретить сделки с недвижимостью гражданам РФ и стран вне ЕЭП

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Global Look Press

Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в интервью газете Helsingin Sanomat, что финские власти планируют запретить сделки с недвижимостью для россиян.

По его словам, кабмин планирует рассмотреть вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для россиян и представителей других стран, которые не входят в ЕЭП.

При этом даже при введении запрета в некоторых случаях будут делаться исключения, отметил он.

Ранее сообщалось, что МИД РФ рассматривает планы правительства Финляндии разработать механизмы изъятия у россиян принадлежащей им недвижимости как очередное намерение Хельсинки ущемить права граждан. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, слова которой опубликовал сайт внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, заявление министра юстиции Финляндии Лины Мери о том, что финское правительство разрабатывает механизмы «облегченного» изъятия у россиян принадлежащей им в этой стране недвижимости еще раз подтверждают русофобскую сущность политики нынешних властей страны.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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