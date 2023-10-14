Стало известно, сколько раз в год отдыхают российские предприниматели

Более половины — 58% — российских предпринимателей работали без отпуска последние два года. Из тех, кто отдыхал, 31% брали отпуск раз в год, следует из опроса банка для бизнеса «Бланк» (есть у «Газеты.Ru»).

Бизнесмены объяснили, что не уходили в отпуск из-за ненормированного графика и частых форс-мажоров (так ответили 35% респондентов), а также сложностей в передаче и контроле за текущими проектами (24%). 16% предпринимателей не брали отпуск по финансовым причинам.

Только 9% предпринимателей, бравших отпуск, полностью отключались от рабочих задач. Большинство бизнесменов старались контролировать все процессы или хотя бы минимально присутствовать на звонках, а также отвечать на срочные письма по рабочей почте.

65% опрошенных сочли оптимальным отпуск продолжительностью одна-две недели. Но большинство респондентов отдыхали неделю или меньше.

48% респондентов провели отпуск в путешествии, а 37% выбрали активный отдых на природе. Пляж предпочли 15% опрошенных.

Банк для бизнеса «Бланк» провел телефонный опрос в октябре 2023 года. В нем приняли участие 2,5 тыс. предпринимателей из 45 регионов России, преимущественно городов-миллионников и полумиллионников.

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