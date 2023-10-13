Финансист заявил, что решение Путина оказывает поддержку курсу рубля

Обязательная продажа валютной выручки российскими экспортерами в моменте оказывает курсу рубля психологическую поддержку, охлаждая спекулятивный спрос на иностранную валюту и стимулируя ее продажу участниками, которые не подпадают под это требование. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Обязательная продажа выручки пока вряд ли может оказывать непосредственную поддержку курсу рубля, отметил он.

«Решение принято недавно. Вероятно, какой-то период будет необходим для налаживания соответствующей административной инфраструктуры. Это обусловлено объявленным в рамках данной нормы валютного контроля введением специальных должностных лиц, представителей государства в компаниях, которые будут следить за ее соблюдением», — пояснил Бабин.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который вводит обязательную продажу валютной выручки для части российских экспортеров. Указ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. Их названия пока не озвучивались. Согласно документу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать (возвращать в Россию — «Газета.Ru») и продавать валютную выручку в стране. Объемы и сроки должен установить Кабмин РФ. Отдельные компании обязали предоставлять в ЦБ РФ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже инвалюты на российском рынке. Уполномоченные представители финразведки вводятся в отдельные компании. Представители будут мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

Такое решение должно сдержать рост курса доллара, который с прошлой недели несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Что теперь будет с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Курс рубля на торгах Мосбиржи в пятницу поначалу дешевел: доллар приблизился к вчерашней вершине 98 рублей. Вскоре российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции, выйдя в умеренный плюс. Курс доллара опускался до 96,9425 рублей, а евро — 102,1875 рублей. По данным биржи на 14:40 мск, доллар торгуется на уровне 97,26 рублей, евро — 102,4175 рублей.

Ранее аналитик Буйволов спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.