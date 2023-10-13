В «Роснефти» рассказали о способах заботы о природе

«Роснефть» заботится о сохранении окружающей среды при реализации своих проектов, сообщили в пресс-службе компании.

Компания подтверждает свою приверженность целям ООН в области устойчивого развития, а также вносит вклад в реализацию национальных проектов.

«Экологические инициативы, социальные проекты и инновационная деятельность компании традиционно направлены на защиту природных богатств России, повышение качества жизни населения во всех регионах присутствия, а также обеспечение технологического суверенитета», — сообщили в компании.

Также там отметили, что деятельность «Роснефти» в области устойчивого развития предполагает не просто минимизацию воздействия на окружающую среду и повышение экологичности бизнеса, но и достижение суммарного положительного влияния на экосистемы.

«Компания берет на себя дополнительные обязательства по приумножению природных богатств России: восстановлению и воспроизводству земельных, водных, лесных и биологических ресурсов. Показательный пример – масштабная программа рекультивации земель «исторического наследия». За последние 10 лет компания восстановила свыше 2,7 тыс. га почв», — добавили в «Роснефти».

Кроме того, применение собственного ПО в области разведки и добычи углеводородов обеспечивает решение 90% производственных задач «Роснефти» и полностью покрывает проектирование ГРП и геонавигацию. Эффект от внедрения собственных ИТ-разработок превысил 10 млрд рублей.

Также «Роснефть» активно участвует в развитии социальной сферы, включая медицину, образование и культуру, реализует масштабные инфраструктурные проекты в регионах своего присутствия. «Роснефть» поддерживает Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д.Д. Шостаковича, Государственный Эрмитаж, Хор Сретенского монастыря, выступает генеральным спонсором фонда поддержки одаренных детей «Белый пароход».

«Роснефть» также активно развивает корпоративное волонтерское движение.

«Сотрудники компании в 2022 году приняли участие в более 800 городских, региональных и общероссийских акций, направленных на заботу о природе, поддержку здорового образа жизни и благотворительность», — добавили в «Роснефти».