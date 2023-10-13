В Госдуме оценили проект российского бюджета на три года

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении проекта российского федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы 29 сентября. Законопроект впервые был направлен полностью в электронном виде.

Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он подразумевает переход к уверенному росту российской экономики в 2024 году на уровне выше 2%.

Согласно документу, доходы прогнозируются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы ожидаются в 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году. Соответственно, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета. В 2024 году он составит 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП), в 2025 году — 0,83 трлн рублей (0,4% ВВП), 2026 году — 1,536 трлн рублей (0,8% ВВП).

Согласно проекту, 4,4 трлн рублей планируется направить на единые пособия семьям с детьми, более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения, еще около 1,6 трлн рублей — на выплату маткапитала.

Более 1 трлн рублей уйдет на лекарственное обеспечение, от 200 млрд рублей — на развитие первичного звена здравоохранения, 430 млрд рублей на медпомощь онкобольным, 27 млрд — больным сахарным диабетом. За три года 111 млрд рублей на создание новых мест в школах. Более 947 млрд рублей планируется направить на поддержку промышленности гражданского назначения, от 67 млрд рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса.

Дефицит российского федерального бюджета России на 2024—2026 годы не вызывает опасений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Ранее в России объяснили резкий рост доходов и расходов бюджета на три года.