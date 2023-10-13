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Путин заявил, что Россия начала производить то, что раньше закупала у других стран

Путин: Россия начинает сама производить многое из того, что закупала за рубежом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация уже начинает сама производить многое из того, что раньше закупалось у других стран, передает ТАСС.

«То, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать все, но многое уже начинает производиться в РФ», — сказал он.

Глава российского государства также заявил, что РФ ожидает, что экспорт зерновых в этом году будет не менее 50-60 млн тонн.

Утром 13 октября Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух государств обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях, а также затронули вопросы региональной безопасности и обстановки на границе Таджикистана с Афганистаном.

Кроме того, Путин и Рахмон обсудили вопросы работы в Таджикистане крупнейшей 201-й российской военной базы — она считается одним из ключевых факторов стабильности в регионе.

До этого Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее в США разглядели тревожный сигнал в словах Путина о конфликте на Ближнем Востоке.

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