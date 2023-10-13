Новак: Россия отправила Турции дорожную карту по проекту газового хаба

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва подготовила и направила Турции дорожную карту по созданию газового хаба. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic.

«Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнерам», — сказал Новак.

Он отметил, что турецкая сторона в настоящее время рассматривает эту дорожную карту.

«Как только она будет подписана, будет уже реализовываться в соответствии с планом мероприятий», — подчеркнул он.

11 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что проект газового хаба на территории Турции предполагает создание электронной площадки торговли топливом в Европе. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на пленарной сессии Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. Он отметил, что в реализации данной инициативы заинтересованы все страны. В первую очередь это касается Москвы, Анкары и всех европейских государств, которые хотят приобретать российские энергоресурсы.

Ранее стало известно о планах РФ и Турции активизировать работу по созданию газового хаба.