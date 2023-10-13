В России спрогнозировали цены на нефть к концу года

К концу 2023 года стоимость барреля эталонной североморской марки Brent приблизится к $100. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, цены на топливо поднимутся из-за дефицита нефти на мировом рынке. К нему привели в том числе сокращения добычи сырья Россией и Саудовской Аравией.

«К четвертому кварталу тенденция нарастания дефицита возьмет свое. Особенно на фоне роста спроса на топливо со стороны Китая, Индии, Ближнего Востока и других стран Азии при ограниченных возможностях нарастить предложение на фоне недостатка инвестиций. В ОПЕК оценивали такой недостаток в десятки триллионов долларов. В этих условиях цена закрепится на уровне $90-100 за баррель, даже ближе к $100 за баррель», — подытожил Юшков.

Но это произойдет ближе к концу года и в случае, если другие производители нефти – например, Иран — не будут втянуты в палестино-израильский конфликт, заключил эксперт.

Россия и Саудовская Аравия планируют сокращать объемы добычи нефти как минимум до конца 2023 года. Россия в апреле снизила ежесуточный объем добываемого сырья на 5% до 9,5 млн баррелей. В июне Саудовская Аравия снизила ежедневную добычу на 10% до 8,98 млн баррелей в день.

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