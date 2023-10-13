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Правительство России экспертно прорабатывает идею госрегулирования цен на мазут

Кабмин РФ прорабатывает идею регулирования цен на мазут для отопительного сезона

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Кабинет министров России на экспертном уровне изучает идею государственного регулирования цен на мазут для отопительного сезона. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны, сообщает ТАСС.

«В настоящее время ведется экспертная проработка вопроса», — пояснили в кабинете министров.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о регулировании цен на мазут в преддверии отопительного сезона. Глава государства поручил обеспечить за счет средств федерального бюджета софинансирование расходов на реализацию подготовительных мероприятий к отопительному сезону в тех субъектах и на тех территориях России, которые входят в Арктическую зону, и при этом рассмотреть вопросы о компенсациях субъектам РФ расходов, связанных с ростом цен на мазут, поставляемый на теплоснабжение.

В свою очередь, Минфин РФ предложил решить проблему нехватки мазута в регионах через централизованные закупки или квоты для экспортеров.

Ранее Путин попросил разобраться со стоимостью бензина.

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