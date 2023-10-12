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Внешний долг РФ снизился на 14,1% с начала года

Центробанк: внешний долг РФ с начала года снизился до $329,5 млрд

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Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября составил $329,5 млрд, снизившись с начала года на $54,1 млрд, или на 14,1%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

«По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 октября 2023 года составил $329,5 млрд, снизившись с начала 2023 года на $54,1 млрд, или на 14,1%», — говорится в сообщении.

11 октября сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга России выше безопасного уровня в 20% от ВВП. Согласно обновленному прогнозу МВФ, госдолг РФ увеличится до 21,2% ВВП в 2023 году и до 21,8% ВВП в 2024 году. Эксперты фонда также ожидают роста российской экономики на 2,2% в этом году и на 1,1% в следующем. Ранее в июле МВФ прогнозировал подъем ВВП на 1,5% в 2022 году и 1,3% в 2023 году.

До этого Международный валютный фонд дал оценку внешнему долгу Украины.

Ранее МВФ отметил стабильный экспорт российской нефти.

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