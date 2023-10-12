В Сбере рассказали, что ожидают снижения темпов корпоративного кредитования

Сбер ожидает, что рост корпоративного кредитования замедлится из-за повышения ключевой ставки. Об этом журналистам в кулуарах Российской энергетической недели заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В 2023 году мы ожидаем замедления роста корпоративного кредитования в связи с высокой ключевой ставкой», — сказал он.

15 сентября Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. После предыдущего повышения ставки с 8,5% до 12% годовых в России повысились ставки по кредитам и выросла доходность банковских вкладов.

Объясняя свое решение, Банк России отметил, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Внутренний спрос опережает возможности расширения выпуска, курс рубля снизился по отношению к доллару и евро летом.

10 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2024 году.

Ранее сообщалось, что с января по июнь текущего года Сбербанк выдал 1,5 трлн рублей российскому бизнесу на финансирование новых проектов.