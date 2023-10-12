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Саудовская Аравия продолжит сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия пообещала сокращать добычу нефти столько, сколько потребуется

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Shutterstock

Саудовская Аравия будет продолжать добровольно сокращать добычу нефти в течение того времени, которое понадобится для стабилизации ситуации на мировом рынке и снижения волатильности. Об этом заявил министр энергетики королевства, принц Абдулазиз бен Сальман аль-Сауд в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, каждый месяц правительство будет решать — углублять или наращивать добычу нефти. Пока сокращение добычи нефти продолжается, возможно, это продлится месяц, два, три, четыре или пять — столько, сколько потребуется для того, чтобы королевство могло гарантировать спокойствие на рынках, привнести стабильность.

Аль-Сауд подчеркнул, что чем меньше будет волатильность на нефтяном рынке, тем меньше Саудовская Аравия будет вмешиваться в работу рынка.

Министр объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи королевством на 1 млн баррелей в сутки по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне текущего года.

Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова нарастить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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