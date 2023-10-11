Пенсии в РФ планируют проиндексировать дважды в 2025 году

В 2025 году в России планируют провести индексацию пенсий дважды — зимой и летом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Сергея Чиркова.

По его словам, в феврале индексация составит по уровню инфляции, а в августе — по уровню доходов бюджета ПФР. «В 2025 году индексация будет два раза в год — 1 февраля и 1 августа. Первая индексация будет по уровню инфляции, а вторая — по уровню доходов бюджета Пенсионного фонда», — уточнил Чирков.

На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что после индексации на 7,5% в 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров может составить 23 405 рублей. Министр уточнил, что в 2023 году рост пенсий именно на этом уровне связан с инфляцией — то есть пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,5%. По данным Минтруда заявляли, что в следующем году на выплату пенсий, пособий и социальных выплат из средств объединенного Социального фонда будет направлено более 16 трлн рублей.

Ранее россиянам объяснили, будет ли ощутима индексация пенсий с учетом инфляции.