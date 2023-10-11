Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсии в РФ планируют проиндексировать дважды в 2025 году

В 2025 году пенсии в России проиндексируют дважды — по инфляции и доходам ПФР

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В 2025 году в России планируют провести индексацию пенсий дважды — зимой и летом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Сергея Чиркова.

По его словам, в феврале индексация составит по уровню инфляции, а в августе — по уровню доходов бюджета ПФР. «В 2025 году индексация будет два раза в год — 1 февраля и 1 августа. Первая индексация будет по уровню инфляции, а вторая — по уровню доходов бюджета Пенсионного фонда», — уточнил Чирков.

На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что после индексации на 7,5% в 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров может составить 23 405 рублей. Министр уточнил, что в 2023 году рост пенсий именно на этом уровне связан с инфляцией — то есть пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года — 7,5%. По данным Минтруда заявляли, что в следующем году на выплату пенсий, пособий и социальных выплат из средств объединенного Социального фонда будет направлено более 16 трлн рублей.

Ранее россиянам объяснили, будет ли ощутима индексация пенсий с учетом инфляции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий