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Российским компаниям помогут выйти на биржу

Путин распорядился создать меры поддержки для выхода компаний РФ на биржу

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров и Центробанку ввести плановые значения по выходу российских компаний на биржу, приняв допмеры по их поддержке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Установить <...> плановые значения <...> в отношении: публичного размещения акций компаний на российском финансовом рынке», — говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин также поручил обеспечить расчет фактических значений для публичного размещения акций компаний РФ.

Кроме того, правительство и финансовый регулятор должны назначить плановые и фактические показатели для торгового и проектного спонсирования, приняв дополнительные меры по их поддержке.

Срок исполнения — до 1 ноября, указывается в публикации.

До этого Путин поручил обеспечить достижение показателей майских указов по зарплатам бюджетников.

Ранее Путин поручил повысить уровень роботизации в государственных корпорациях.

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