В Турции заявили, что на рейсах из Израиля в Стамбул и Анталью нет свободных мест

Турецкий телеканал TGRT Haber сообщил, что множество людей пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Стамбул и Анталью.
По информации канала, в этом аэропорту наблюдается большая плотность, граждане Израиля хотят попасть в Стамбул и Анталью.
«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», — говорится в сообщении.
До этого Минэкономразвития России выпустило обращение, в котором россиянам рекомендуется избегать поездок в Израиль в связи с обострением ситуации на территории страны и столкновений с боевиками ХАМАС.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».
По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.
Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.