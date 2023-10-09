В Турции заявили, что на рейсах из Израиля в Стамбул и Анталью нет свободных мест

Турецкий телеканал TGRT Haber сообщил, что множество людей пытаются вылететь из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Стамбул и Анталью.

По информации канала, в этом аэропорту наблюдается большая плотность, граждане Израиля хотят попасть в Стамбул и Анталью.

«На рейсах «Турецких авиалиний» нет мест», — говорится в сообщении.

До этого Минэкономразвития России выпустило обращение, в котором россиянам рекомендуется избегать поездок в Израиль в связи с обострением ситуации на территории страны и столкновений с боевиками ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.