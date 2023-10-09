В России начались отгрузки нефтепродуктов в порты для экспорта

Компания «Транснефть» 7 октября возобновила отгрузку нефтепродуктов через морские порты для экспорта на основании заявок нефтекомпаний. Об этом сообщает ТАСС.

«На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов», — рассказал изданию официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

В конце прошлой рабочей недели правительство РФ утвердило новые меры по стабилизации топливного рынка, в частности, были сняты ограничения на экспорт дизтоплива по нефтепродуктопроводам в порты для компаний, реализующих на внутреннем рынке не менее 50% производимого дизельного топлива.

Недавно вице-премьер Александр Новак уточнил, что несмотря на ряд послаблений, связанных с экспортом топлива, ряд жестких ограничений продолжает действовать. К примеру сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге.

Ранее Эр-Рияд запланировал обсудить с Вашингтоном увеличение добычи нефти.