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В России начались отгрузки нефтепродуктов в порты для экспорта

«Транснефть» начала отгрузки дизтоплива после смягчения ограничений на экспорт

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Компания «Транснефть» 7 октября возобновила отгрузку нефтепродуктов через морские порты для экспорта на основании заявок нефтекомпаний. Об этом сообщает ТАСС.

«На основании заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы с минувшей субботы начались отгрузки нефтепродуктов», — рассказал изданию официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

В конце прошлой рабочей недели правительство РФ утвердило новые меры по стабилизации топливного рынка, в частности, были сняты ограничения на экспорт дизтоплива по нефтепродуктопроводам в порты для компаний, реализующих на внутреннем рынке не менее 50% производимого дизельного топлива.

Недавно вице-премьер Александр Новак уточнил, что несмотря на ряд послаблений, связанных с экспортом топлива, ряд жестких ограничений продолжает действовать. К примеру сохраняется запрет на весь экспорт из России бензина и поставки за рубеж дизельного топлива по железной дороге.

Ранее Эр-Рияд запланировал обсудить с Вашингтоном увеличение добычи нефти.

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