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В России прогнозируют снижение средних ставок арендной платы

«Ъ»: аналитики прогнозируют падение цен на аренду жилья на 5-7% в России

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Depositphotos

После окончания сезонного спроса эксперты прогнозируют снижение стоимости аренды жилья в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитических компаний «Циан», «Этажи» и «Авито Недвижимость».

Эксперты ожидают, что затишье на рынке и восстановление предложения приведут к падению средних ставок аренды на 5-7% в ближайшие месяцы. Некоторые не исключают роста спроса со стороны тех, кто отложил покупку жилья.

По данным аналитических компаний, средние ставки аренды пока продолжают расти на фоне резкого сокращения предложения после августовского пика спроса. за месяц однокомнатные квартиры подорожали на 1-10% в зависимости от города, двухкомнатные — на 10%.

Однако уже фиксируется снижение активности арендаторов на 10-20% по сравнению с пиковыми значениями. Число доступных объектов сократилось почти на 20%.

В начале октября россиянам рассказали про самые распространенные мошеннические схемы с арендой квартир.

Ранее стало известно, какой тип квартир стали арендовать россияне чаще всего.

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