Россия возобновила поставки нефти в Бразилию

Россия после двухлетнего перерыва возобновила экспорт нефти в Бразилию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

Согласно анализу агентства, в сентябре Россия поставила в Бразилию максимальные за 13 лет 84,4 тысячи тонн сырой нефти на $48 млн. Отмечается, что данная поставка стала первой с августа 2021 года, когда латиноамериканская страна закупила 42,1 тысячи тонн «черного золота» на $16,6 млн.

Сентябрьская партия нефти стала максимальной с июня 2010 года, когда Россия поставила сразу 117,8 тысячи тонн.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) представил новую базу данных по странам мира, которые являются крупнейшими производителями сырьевых товаров. В нем Россия входит в топ-3 по природному газу, нефти, кремнию, никелю, калию, вольфраму, сурьме, магнию, пшенице и семенам подсолнечника.

6 октября стало известно, что Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению по просьбе Еревана.

Агентство Reuters со ссылкой на подсчеты британской компании Vortexa также сообщало, что в 2023 году Россия обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.