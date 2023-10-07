Россия начала постав газа в Узбекистан через Казахстан

Президент России Владимир Путин в день своего рождения, 7 октября, дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Об этом сообщил ТАСС.

Церемония прошла совместно с президентом Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин ранее отмечал, что поставки газа российского производства никогда до этого момента не шли в направлении Средней Азии. При этом часть «голубого топлива», идущего транзитом в Узбекистан, будет продаваться и в Казахстан.

Президенты России и Казахстана обсуждали возможность транспортировки российского газа в Узбекистан в ноябре 2022 года. А в июне 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали соответствующий контракт.

Владимир Путин ранее обращал внимание, что это взаимовыгодный проект. По словам российского лидера, он призван укреплять энергетическую безопасность всего региона.

Ранее президент Путин заявил о готовности России к проектам в энергетической сфере.