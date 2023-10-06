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Россияне смогут на день стать сотрудниками банка

Онлайн-проект позволит попробовать себя в роли сотрудника Альфа-Банка

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк вновь запустил онлайн-проект Альфа-Симуляция, благодаря которому каждый может узнать, как работают в банке, сообщает пресс-служба финансовой организации.

В свой пробный рабочий день можно поучаствовать в разработке мобильного банка Альфа-Онлайн, заняться клиентскими сервисами, провести исследования в Alfa Research Center в команде экспертов, поиграть в настольный теннис в перерыве и выпить кофе с будущими коллегами. Можно попробовать себя в качестве сотрудника офиса или Phygital отделения.

Всего за 5 минут можно взглянуть на весь процесс трудоустройства и работы в банке и пройти все основные этапы: отклик, интервью с рекрутером, оффер, знакомство с командой и решение рабочих задач, а еще отдых и кофе-брейк после работы. Во всех эпизодах участвуют настоящие сотрудники Альфы. Все локации в симуляции — пространства банка.

«Проект Альфа-Симуляция возвращается — формат понравился нашим кандидатам в прошлом году, поэтому мы сохранили и апгрейдили его. Вы снова погружаетесь в увлекательный скринлайф и проживаете день в банке за героя, которого выберете сами. В версии этого года вас ждут новые уровни, которые не повторяют сценарии первой части. Вы сможете построить два новых карьерных трека и оценить, насколько вам близка культура умных и свободных в Альфе», — поделилась руководитель управления развития бренда работодателя Альфа-Банка Юлия Фомина.

Самых активных участников проекта ждут призы — ноутбук, смартфон, шлем виртуальной реальности и другие ценные подарки.

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