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Стало известно, что страхуют россияне в 2023 году

ВСС зафиксировал повышенный спрос россиян на четыре вида страховок в 2023 году

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2023 году Всероссийский союз страховщиков (ВСС) зафиксировал повышенный спрос россиян на страхование жизни, автокаско, страхование грузов и предпринимательских рисков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе союза в День российского страховщика.

«Основными причинами увеличения продаж в сегментах накопительного и рискового страхования жизни стал рост реальных располагаемых доходов населения, а также постепенное восстановление фондового рынка. Несмотря на снижение количества договоров по инвестиционному страхованию жизни, средний чек по этому виду вырос, что свидетельствует о востребованности продуктов ИСЖ», — пояснили в пресс-службе ВСС.

Значительный рост количества выданных ипотечных и потребительских кредитов привел к увеличению количества договоров по кредитному страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев, а также по страхованию финансовых рисков кредиторов и страхованию прочего имущества граждан, добавили специалисты. А увеличение турпотока способствовало росту спроса на комплексные продукты страхования выезжающих за рубеж, включающие компенсацию медицинских расходов, страхование от несчастных случаев, страхование багажа и финансовых рисков.

«В сегменте автокаско количество договоров растет благодаря начавшемуся восстановлению продаж легковых автомобилей российской сборки, росту продаж китайских автомобилей, а также распространению недорогих договоров мини-каско с ограниченным набором рисков», — подчеркнули в пресс-службе.

Рост спроса на страхование грузов обусловлен изменениями логистических цепочек, постепенным наращиванием параллельного импорта из стран с более сложными условиями транспортировки грузов, а также прекращением международных программ страхования, отметили специалисты.

«В сегментах ДМС и ОСАГО спрос стабилен, количество договоров с физическими лицами увеличилось примерно на 3%», — подытожили они.

По данным Центробанка РФ, страховой рынок в первом полугодии 2023 года по рисковым видам страхования (то есть всем видам, за исключением страхования жизни) вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — сборы увеличились с 639,1 млрд до 758,4 млрд рублей.

Ранее россиянам стало доступно страхование жилья от дронов.

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