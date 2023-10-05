Путин увеличил зарплаты судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат судьям в Российской Федерации на 5,5%. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что оклады повышаются у различных категорий судей.

«Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей...», — говорится в тексте.

Указ вступил в силу с 1 октября 2023 года.

3 октября сообщалось, что российское правительство выделило более 1,3 миллиарда рублей на оплату труда гражданского персонала МВД из-за повышения МРОТ. Согласно документу, решение было принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал утвердил увеличить к 2025 году штатную численность МВД почти до 940 тыс.

До этого правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма.

Ранее в Краснодарском крае полиция задержала судью с закладкой с наркотиками.