Стал известен объем помощи Литвы Украине в 2024 году

Литва выделит Украине €340 млн в 2024 году, сообщает агентство Baltnews в своем Telegram-канале со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.

«В будущем году средства нам понадобятся не только для поддержки беженцев с Украины, но и для дальнейшего оказания помощи. На это правительством предусмотрено 340 млн евро», — поделилась Шимоните.

Отмечается, что общий объем военной, гуманитарной и финансовой помощи со стороны Литвы Украине достиг €1 млрд, или 1,42% ВВП республики.

До этого сенатор-республиканец из США Рэнд Пол говорил, что внутри палаты представителей конгресса США существует «растущее движение» за полное сокращение дополнительного финансирования Украины. Преимущественно оно затрагивает конгрессменов от Республиканской партии, которая удерживает большинство в нижней палате американского парламента.

По его словам, в Соединенных Штатах существуют проблемы с финансированием социального обеспечения, проблемы с финансированием Medicare [программа медицинского страхования для пожилых людей], Medicaid [программа медицинской помощи для малоимущих].

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.