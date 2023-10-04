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В Венгрии заявили о давлении со стороны ЕС из-за закупок газа у РФ

Сийярто заявил, что Евросоюз требует от Венгрии не покупать российский газ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Евросоюз требует от Венгрии не покупать газ из России, однако не оказывает помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он отметил, что страна находится «под постоянным давлением со стороны Брюсселя, требующего покупать меньше энергоносителей у России», но не предоставляет Венгрии дополнительную финансовую помощь для закупок из других источников.

Сийярто считает, что руководство Евросоюза не имеет права диктовать Будапешту, как он должен формировать свой энергетический баланс.

«Вопрос энергоснабжения — не политический вопрос, а вопрос физической реальности», — сказал министр.

Накануне Сийярто заявлял, что Венгрия хорошо подготовилась к зимнему сезону благодаря сохранению сотрудничества с Россией и обеспечению надежными поставками энергоресурсов.

До этого он же говорил, что по мнению властей Венгрии, не получится наладить надежных поставок ресурсов без участия российской стороны. По словам главы МИД, Москва является именно надежным поставщиком для Будапешта, и он не собирается его менять.

26 сентября газета Financial Times писала, что поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Евросоюза от сырья из России. Так швейцарский гигант Glencore в июле 2023 года доставил тысячи тонн российской меди через Италию и Турцию.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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