Стало известно, почему увеличилось число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей

Россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza, которое было проведено на основе данных Росстата.

Согласно исследованию, число работников крупных и средних предприятий с таким заработком увеличилось на 72% за два года, к апрелю 2023 года достигнув 4,88 млн. Это порядка 17,4% всех занятых, или примерно каждый шестой. В апреле 2021 года такой доход имели 2,84 млн работников крупных и средних предприятий.

Как рассказала изданию профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, рост зарплат наблюдается на фоне кадрового голода, который в настоящее время происходит в ряде отраслей, включая строительство, недвижимость, тяжелую промышленность, ИТ и розничную торговлю. По ее словам, так бизнес реагирует на потребность в скорейшем закрытии вакансий. Это особенно актуально для сферы военно-промышленного комплекса (ВПК). Локомотивом роста стало увеличение окладов в производствах, связанных с оборонными заказами, а также в смежных отраслях, заключила эксперт.

Заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Ольга Панина, чьи слова приводят «Известия», связала увеличение доходов работников с восстановлением экономики после кризисного периода, а также с ростом объемов государственных заказов. Кроме того, оказало влияние повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), добавила она.

Ранее Росстат сообщил, что за первое полугодие 2023 года реальные зарплаты в России выросли на 7%, а в июне средняя зарплата достигла 76,5 тыс. рублей и превысила прошлогодний показатель на 14%.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2024 года в стране запланировано опережающее повышение МРОТ на 18,5%.

Ранее Путин говорил, что реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%.