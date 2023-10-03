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В России оценили решение Минфина поднять взнос уходящих из РФ компаний до 15%

Аналитик Антонов: подъем взноса уходящих из РФ компаний возместит потери бюджета

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Shutterstock

Решение Минфина РФ поднять с 10% до 15% размер добровольного взноса уходящих с российского рынка зарубежных компаний должен компенсировать потери бюджета и экономики. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Антонов считает, что повышение ставки может замедлить отток зарубежного капитала из России, что положительно для курса рубля, но чрезмерное ужесточение условий снизит привлекательность бизнеса для покупателей. Также продажу активов для многих компаний может затрудниться, добавил аналитик.

«Для остающихся в России компаний ситуация неоднозначна — с одной стороны, меньше конкурентов, с другой — ограничен доступ к передовым технологиям и ноу-хау ушедших брендов, а также сохраняющееся давление властей недружественных стран», — сказал эксперт.

Для самих уходящих компаний рост ставки однозначно негативен, так как заметно уменьшает выручку от продажи активов, уточнил Антонов.

Минфин РФ сообщил о решении поднять взнос уходящих с российского рынка иностранных компаний во вторник.

Ранее Минфин опроверг сообщения об усложнении продажи иностранцами бизнеса в России.

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