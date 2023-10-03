Пенсии в России проиндексируют на уровень инфляции в 2024 году

Минфин представил проект федерального бюджета на 2024 год, предусматривающий индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов учитывает индексацию пенсий в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. По словам Силуанова, в следующем году пенсии будут проиндексированы на 7,5% — на уровень инфляции, ожидаемой по итогам 2023 года. Средний размер пенсии составит 23 244 рубля. Всего на выплату пенсий в 2024 году будет направлено около 600 млрд рублей.

Недавно Силуанов так же отметил, что поддержка участников военной операции на Украине и обороноспособность страны являются приоритетами российского бюджета. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующие три года.

Ранее Силуанов оценил ситуацию с ценами в РФ фразой «если не покупать, то нормальные».