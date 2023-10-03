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Глава Минфина прокомментировал ситуацию с социальными обязательствами

Силуанов сообщил, что все социальные обязательства в России проиндексируют

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что все социальные обязательства в стране планируется проиндексировать в дальнейшем, финансирование на это предусмотрено в проекте бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент глава Минфина не уточняет, сколько заложено средств заложено на индексирование социальных обязательств в РФ.

До этого стало известно, что разовое поступление «прочих» доходов в бюджет России составит 850 млрд рублей.

Также Силуанов подчеркивал, что расходы бюджета РФ будут профинансированы без заимствований на рынке.

Кроме того, в сентябре «Интерфакс» сообщал, что доходы бюджета от «курсовой ренты» составят более чем 750 млрд рублей. Из них 151,6 млрд рублей в 2023 году, оставшиеся 604,25 млрд рублей — в 2024 году.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.

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